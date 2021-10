Wie schnell die Arbeiten für die neue Radroute fortschreiten, können all jene verfolgen, die regelmäßig die Strecke zwischen Europabrücke in Lützel und Aldimarkt in Metternich nutzen. Mittlerweile kann man gut erkennen, wie der 1,8 Kilometer lange Abschnitt der Mayener und Trierer Straße einmal aussehen wird, wenn die Arbeiten in etwa sieben Wochen abgeschlossen sind.