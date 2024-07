Plus Koblenz Verkehr in Koblenz beeinträchtigt: Diese Straßen sind seit Anfang Juli gesperrt Von Matthias Kolk i Der Kreuzungsbereich der Schlachthofstraße und der Peter-Klöckner-Straße ist seit Wochenbeginn voll gesperrt. Foto: Stadt Koblenz/Mandy Steffens Der 1. Juli fällt 2024 nicht nur auf einen Montag, sondern ist zugleich der Start für einige Straßensperrungen in Koblenz. Die längste Sperrung beginnt derweil erst am zweiten Tag des Monats. Lesezeit: 1 Minute

Seit Montag, 1. Juli, und bis einschließlich Freitag, 12. Juli, ist ein Fahrstreifen in der Schlachthofstraße im Rauental auf Höhe der Peter-Klöckner-Straße in Fahrtrichtung Moselweiß gesperrt. Grund sind Vorarbeiten für eine anstehende Sanierung der Fahrbahnoberfläche. Außerdem ist der Kreuzungsbereich Peter-Klöckner-Straße/Schlachthofstraße voll gesperrt. Ebenfalls am Montag und bis einschließlich Montag, 8. Juli, ...