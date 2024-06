Verkehr im Rauental eingeschränkt: Ampelmasten werden ausgetauscht

Verkehrsteilnehmer im Koblenzer Stadtteil Rauental müssen von Dienstag, 25., bis Donnerstag, 27. Juni, auf der Schlachthofstraße mit Behinderungen rechnen. In dieser Zeit wird an zwei Ampelanlagen jeweils ein Signalmast ausgetauscht.

Die Arbeiten sind nötig, weil die Standsicherheit der zwei Masten nicht mehr gegeben ist, teilt die Stadtverwaltung Koblenz mit. Die Arbeiten erfolgen nacheinander. Zunächst wird ein Signalmast an der Ampelanlage der Kreuzung von Schlachthofstraße und Blücherstraße ausgetauscht. Die Anlage bleibt dazu in Betrieb, aufgrund des notwendigen Arbeits- und Sicherheitsbereiches muss aber die Linksabbiegerspur von der Blücherstraße kommend auf die Schlachthofstraße gesperrt werden. Zudem wird der Bürgersteig entlang der Schlachthofstraße für Fußgänger gesperrt. Eine Umleitung über die benachbarte Ampel an der Kreuzung von Schlachthofstraße und Steinstraße wird eingerichtet.

Verwaltungszentrum betroffen

Im Anschluss erfolgen die Arbeiten an der Ampelanlage der Kreuzung Schlachthofstraße und Ferdinand-Sauerbruch-Straße (Zufahrt Verwaltungszentrum). Die Anlage bleibt ebenfalls in Betrieb. Jedoch müssen beide Linksabbiegespuren von der Schlachthofstraße kommend in die Ferdinand-Sauerbruch-Straße gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über den neuen Doppelkreisel an der Kurt-Schumacher-Brücke. Zusätzlich steht für den stadteinwärts fahrenden Verkehr nur eine Fahrspur zur Verfügung. Für Fußgänger sind die Wege zur Überquerung der Schlachthofstraße nicht nutzbar. Die Umleitung erfolgt über die vorhandene Unterführung.