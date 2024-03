Verkehr eingeschränkt: Sperrungen auf der Bundestraße in Horchheim

Die Bauarbeiten an der Überführung Alte Heerstraße über die B 42 in Horchheim werden kommende Woche wieder aufgenommen – das führt zu Verkehrseinschränkungen.

Anzeige

Die Bauarbeiten an der Überführung Alte Heerstraße über die B 42 in Horchheim werden am Dienstag, 2. April, wieder aufgenommen. Unter halbseitiger Sperrung der B 42 je Fahrtrichtung werden die Widerlager und die Überbauunterseite in vier Bauabschnitten instand gesetzt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit.

Umleitungen werden eingerichtet

Die Verkehrsführung wird mit dem Wechsel des Bauabschnitts umgestellt. Die Verkehrsbeschränkungen auf der B 42 werden voraussichtlich fünf Wochen andauern. Nach Ende der Arbeiten unterhalb des Bauwerks wird die Überführung für eine Woche komplett gesperrt. In dieser Zeit wird der Asphaltübergang an der Widerlagerseite West samt Markierungen hergestellt. Umleitungen werden eingerichtet. red