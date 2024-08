Verfolgunsjagd im Rauental: 14-Jähriger fährt auf E-Scooter gegen Polizistin

Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich am späten Montagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Der Jugendliche war gegen 23.30 Uhr in der Moselweißer Straße im Stadtteil Rauental ohne Kennzeichen an seinem Gefährt unterwegs. Eine Streifenwagenbesetzung wollte ihn daraufhin einer Kontrolle unterziehen und gab dem Fahrer entsprechende Signale zum Anhalten. Dieser ignorierte die Zeichen jedoch und setzte zur Flucht an, die sich durch eine Vielzahl Straßen des Stadtteils zog, teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit.

Beamtin erlitt Verletzungen

Eine Polizistin konnte den E-Scooter-Fahrer schließlich auf einem Gehweg stellen und forderte ihn zum Anhalten auf. Der 14-Jährige fuhr jedoch auf die Polizistin zu und stieß mit ihr zusammen. Die Beamtin erlitt durch den Aufprall mehrere Platz- und Schürfwunden sowie eine Prellung des Jochbeins. Der Jugendliche setzte seine Flucht im Anschluss zu Fuß fort und konnte schließlich nach Zeugenhinweisen in einem nahe gelegenen Garten angetroffen werden. Gegen ihn wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, erstattet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte seiner Mutter übergeben.