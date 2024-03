Plus Region

Verein Lebens-Wandel unterstützt Menschen in der Region Koblenz: Umbrüche erfordern neue Wege

i Welches Bild könnte Inhalt und Sinn hinter dem Verein Lebens-Wandel am besten symbolisieren? Nach dem Gespräch mit der RZ haben die Initiatoren sich noch einmal zusammengesetzt und überlegt. Dieser Vorschlag kam dann: Hände, die sich umfassen. Foto: Chokdee Lourittikrai/May_Chanikran - stock.adobe.com

Der Wechsel von der Schule in den Beruf. Der Übergang vom Beruf ins Rentnerleben. Und auch viele andere Umbrüche dazwischen: Immer wieder sind Menschen gefordert, neue Wege zu gehen – und wissen manchmal nicht genau, wie sie diese finden und wie sie diese betreten können. Der Verein Lebens-Wandel, neu in der Region, will die Menschen in diesen Lebensphasen unterstützen.