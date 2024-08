Plus Koblenz Verein für systemische Familienhilfe: Sie unterstützen, wenn Eltern verzweifeln Von Kim Fauss i Beim Tag der offenen Tür heißen Ingeborg Müller-Fetik (links) und ihr Team Kooperationspartner in der Geschäftsstelle willkommen. Foto: Kim Fauss Schon wieder ist ihr Kind in der Schule negativ aufgefallen. So geht das schon ewig. Die Eltern sind mit ihrer Kraft am Ende, verzweifeln langsam und wissen nicht weiter. Bei einer befreundeten Familie aus der Klasse ist die Situation auch schwer. Der Vater trinkt viel, er kommt einfach nicht vom Alkohol weg. Die ganze Familie leidet darunter extrem. Lesezeit: 3 Minuten

In Situationen wie diesen brauchen Familien oft Unterstützung von außen. In Koblenz finden sie diese Hilfe unter anderem beim Verein für systemische Familienhilfe. Seit 25 Jahren gibt es ihn. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt Geschäftsführerin und Mitgründerin Ingeborg Müller-Fetik, wie sie und ihr Team Familien in Not helfen wollen ...