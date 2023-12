Plus Koblenz Verdrängt, vertrieben, verschleppt: Was Juden in Koblenz in der NS-Zeit ertragen mussten Bei den Nazis hatte die Schikane von Juden System, auch in Koblenz. Auf 140 Seiten erzählt der Verein Mahnmal Koblenz nun ihre Geschichte. Von einer Hölle auf Erden. Von Matthias Kolk

Als Hitler an die Macht kam, hatten die Juden in Deutschland ihr jahrelanges Ringen gegen den Antisemitismus verloren. Niemals zuvor wurde Hass gegen sie so systematisch und grausam ausgelebt, wie in den Folgejahren. Dem Förderverein Mahnmal Koblenz und seinem stellvertretenden Vorsitzenden Joachim Hennig ist es ein Anliegen, Augen zu öffnen. ...