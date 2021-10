Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern: Anklage in 16 Fällen gegen ehemaligen Kita-Mitarbeiter aus dem Kreis MYK

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen einen früheren Mitarbeiter einer Kindertagesstätte im Landkreis Mayen-Koblenz Anklage erhoben. Bereits im Juli wurde der mittlerweile 33-Jährige in Untersuchungshaft genommen. Ihm wird sexueller Missbrauch in 16 Fällen vorgeworfen.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Koblenz lautet sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen tateinheitlich mit sexuellem Missbrauch von Kindern in 16 Fällen, wobei es in zwei Fällen zu einem schweren sexuellen Missbrauch gekommen sein soll. Außerdem wird dem Angeklagten der Besitz von kinderpornografischen Dateien zur Last gelegt.

Die Missbrauchstaten soll der Angeschuldigte in der Kindertagesstätte, in der er seit dem Jahr 2014 beschäftigt war, ab Anfang 2020 zum Nachteil von fünf Kindern begangen haben. Die Opfer sind seinerzeit zwischen drei und sechs Jahre alt gewesen. Am Tag seiner Festnahme im Juli diesen Jahres verfügte der Angeklagte auf einem Rechner über kinderpornografische Inhalte in Form von 27 Videos und zwei Bildern.

Der 33-Jährige hat die Geschehnisse im Wesentlichen eingeräumt und befindet sich weiterhin und Untersuchungshaft. Das Landgericht wird nun über die Eröffnung eines Hauptverfahrens und die Fortdauer der Untersuchungshaft entscheiden. Einen Termin für den Start der Hauptverhandlung gibt es noch nicht.

