Verbandsgemeinde Weißenthurm warnt: Gefälschte Briefe im Umlauf

Aktuell handelt es sich um einen Brief zur Einquartierung von Hilfebedürftigen in Privatunterkünften. Hierbei sollen laut Meldung der Verbandsgemeinde wohl die Privatunterkünfte besichtigt werden. Die VG Weißenthurm nimmt ausdrücklich Abstand von dem Schreiben und ruft Anwohner dazu auf, unbekannten Personen keinen Zutritt zu Ihrem Haushalt zu gewähren.

Anwohner, die einen solchen Brief erhalten haben, können sich an die Verbandsgemeinde telefonisch unter 02637 913- 0 oder per E-Mail an info@vgwthurm.de wenden.