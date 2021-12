In anderen Städten funktioniert es so: Man weist sich im ersten Laden mit Impf- und Personalausweis aus, bekommt ein Bändchen und muss ab da nur noch das Handgelenk zeigen, wenn man weiter shoppen möchte. Im Moment geht das auch in Koblenz – zumindest teilweise: Wer ein Bändchen vom Weihnachtsmarkt hat, weil er dort kontrolliert wurde, kommt derzeit ohne weitere Kontrolle auch in die Läden rein, hat die Stadt vor einigen Tagen geregelt.