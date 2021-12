Im Sommer dieses Jahres berichtete die RZ erstmals über eine Brandserie in Urmitz. Seit Februar hatte es in dem Ort in der Verbandsgemeinde Weißenthurm wiederholt gebrannt. Sowohl das Rathaus als auch das WC am Urmitzer Friedhof hatte schwere Feuerschäden davongetragen. Von den Tätern hatte jede Spur gefehlt, berichtete der Urmitzer Ortsbürgermeister Norbert Bahl im Gespräch.