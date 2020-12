Vallendar

Lärm durch feiernde Jugendliche und Studenten auf dem Burgplatz in Vallendar und in den Straßen der Innenstadt war jüngst das Aufregerthema in der Rheinstadt (die RZ berichtete mehrfach). Auf seiner jüngsten Sitzung sollte nun der Stadtrat eine Benutzungsverordnung für den Burgplatz verabschieden. Unter anderem sollte geregelt werden, dass der Burgplatz von 6 bis 22 Uhr zum Aufenthalt geöffnet ist, in der Zeit von 22 bis 6 Uhr eine übermäßige Lärmbelästigung untersagt wird und der Konsum und das Mitführen von Alkohol und Drogen grundsätzlich verboten werden.