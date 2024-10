Plus Vallendar Vallendarer Stadtrat berät über Kaiser-Friedrich-Höhe: FDP stellt Antrag auf Veränderungssperre Von Eva Hornauer i Der Stadtrat Vallendar hat sich während seiner jüngsten Sitzung erneut mit den Bauvorhaben auf der Kaiser-Friedrich-Höhe beschäftigt: Der Investor hat Alternativen zu seinem ursprünglichen Plan vorgelegt. Der Turm und die alten Bäume bleiben davon weiter unberührt. Foto: Winfried Scholz (Archiv) In der jüngsten Stadtratssitzung in Vallendar ging es um die Friedhofssatzung, Lärmschutz und erneut auch um die Bebauung auf der Kaiser-Friedrich-Höhe. Letzteres Thema hat die FDP mit einem Antrag auf die Tagesordnung gesetzt. Lesezeit: 3 Minuten

Eigentlich verlief die jüngste Stadtratssitzung in Vallendar recht zügig und ohne große Diskussionen. So stimmte man etwa der Errichtung von Lärmschutzwänden – eine vom Anwesen Rheinstraße 117 bis zum Lidl, die andere von der Einmündung Urbarer Straße bis zum Ortsende in Richtung Urbar – zu. Die Kosten trägt die Deutsche ...