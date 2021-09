Bei der Beratung des Flächennutzungsplans (FNP) der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar sind auch verschiedene Wohnbauflächen besprochen worden. Diskussionen gab es um eine geplante Fläche in Vallendar an der Gemarkungsgrenze zu Urbar. Sie grenzt unter anderem in westlicher Richtung an die K 83 und im Norden an das Sportstadion. Die Fläche wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt.