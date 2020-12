Ursel Steinacker: Ein Leben für die Kunst

Der Markenbildchenweg 13 in Koblenz war für Kunstliebhaber lange Zeit eine geschätzte Adresse. Hier, in einem von Otto Nebel erbauten Haus, hatte Ursel Steinacker ihre Galerie. Gleich beim Eintritt fand man sich inmitten von Kunst – im Flur, im Treppenhaus, in den lichten Galerieräumen im ersten Stock.