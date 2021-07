Unwetter über Vallendar: Schnelle Hilfe in nasser Halle

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Fred Pretz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vallendar, nach dem Starkregen, der am Wochenende über die Region gezogen ist. Vor allem mit vollgelaufenen Kellern hätten es Feuerwehr und Anwohner zu tun gehabt, sagt Pretz. Besonders betroffen gewesen sei die Deutschherrenstraße in Mallendar, sagt Stadtbürgermeister Wolfgang Heitmann am Montagvormittag auf RZ-Nachfrage. Heitmann betont aber auch: Gegen Ende der vergangenen Woche habe der Regen besonders bei den Pallottinern für Ärger gesorgt. „Wir müssen schon feststellen, dass die Bachläufe in Vallendar ein Gefährdungspotenzial haben“, sagt Heitmann. Nahe der Deutschherrensstraße läuft der Mallendarer Bach, nahe der Pallottiner-Gebäude der Wambach.