Plus Koblenz/Treis-Karden/Andernach

„Unverschämtheit, Katastrophe“: Die Spritpreise steigen, die Laune an den Zapfsäulen rund um Koblenz sinkt

Von Hannah Klein

i Die Aral-Tankstelle an der Moselstraße bei Treis-Karden: Viele Autofahrer machen sich derzeit Gedanken wegen der steigenden Benzinpreise. Foto: Annika Wilhelm

Die Spritpreise steigen seit Jahresbeginn immer weiter an, im April erreichen sie einen neuen Jahreshöchststand. Die Rhein-Zeitung hat sich an Tankstellen in der Region umgehört. Was sagen Pendler? Wie groß ist der Ärger? Und: Welche Tricks und Strategien entwickeln Autofahrer, um ihren Geldbeutel zu schonen.