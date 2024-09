Plus Koblenz Unterstützung für Leichtathleten: Stadt stellt Umkleide- und Sanitärcontainer am Sportpark Oberwerth auf i Leichtathleten (Symbolbild) Foto: Caroline Seidel/dpa/picture-alliance/picture alliance / dpa Positives gibt es im Sportpark Oberwerth für Leichtathleten zu berichten. Um kurzfristig für diese weitere Infrastruktur zu schaffen, will die Stadt in den kommenden Wochen zwei Container zum Umziehen und zudem zwei Sanitärcontainer auf die ehemalige Rollschuhbahn stellen. Aus Leichtathletikkreisen gab es zudem Lob für das sonst oft kritisierte Sportpark-Areal. Lesezeit: 1 Minute

Aus Leichtathletikkreisen gab es zuletzt sogar Lob für das Stadion. Trotz aller Sanierungsbedarfe ist die Tartanbahn gut in Schuss, sie wurde 2017 erneuert. Am letzten Juliwochenende wurden die Deutschen Meisterschaften der Jugendklassen U 20 und U 16 am Oberwerth ausgetragen, inklusive rund 1700 Teilnehmern, 72 Medaillenentscheidungen, gut 24 Stunden Wettkampfprogramm ...