Liest man in sozialen Netzwerken oder in Foren zum Thema Stilllegung der Pflegewissenschaft an der PTHV in Vallendar, trifft man zum einen auf viel Unverständnis und Frust, zum anderen aber auch auf die Meinung: „Wir brauchen die Menschen am Bett, nicht in der Uni.“ Eine Ansicht, die aus Sicht der Pflegewissenschaftler der PTHV zu kurz gedacht ist.