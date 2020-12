Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

Trotz landesweit angeordneter Schließungen wegen der Coronavirus-Krise geben sich die Schulen der Regionen kämpferisch. Am Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz zum Beispiel soll die Arbeit weitergehen, wenn auch in anderer Form als gewohnt, wie Schulleiter Frank Zimmerschmied auf RZ-Anfrage sagt: „Wir werden die Schüler auf digitalem Weg mit Material versorgen. Wir nutzen hierfür verschiedene bereits etablierte Plattformen, auf die dann zugegriffen werden kann.“