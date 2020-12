Koblenz

Seit vier Wochen geht die Tochter von Gregor von der Heyden wieder zur Schule, doch noch ist das meiste anders als vor Corona. Zwei Tage in der Woche sitzt das Mädchen zurzeit in ihrer 4. Klasse in der Schenkendorfschule in der Südlichen Vorstadt, den Rest der Woche lernt es weiterhin zu Hause.