Koblenz

Schulhöfe vor allem älterer Bauart sind oft graue Betonwüsten. In einer Zeit, in der Klimaschutz und Nachhaltigkeit zwei absolute Megathemen sind, wirken viele Höfe wie aus der Zeit gefallen. Wenn künftig in Koblenz Schulhöfe neu gestaltet werden, muss die Verwaltung – wenn möglich – eins oder mehrere sogenannte „Grüne Klassenzimmer“ einrichten. Dadurch kann auch im Freien unterrichtet werden. Einen entsprechenden CDU-Antrag hat der Stadtrat jetzt einstimmig verabschiedet.