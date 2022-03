Wie viele Bahnhöfe im Land soll auch der Winninger Bahnhof in Zukunft barrierefrei ausgebaut werden. Wie die Barrierefreiheit in Zukunft hergestellt werden könnte, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung thematisiert. Vertreter der Deutschen Bahn präsentierten vier Ausbaumöglichkeiten.