Die Stadt Koblenz wird ein Zentrum für die angekündigten kostenlosen Schnelltests in den Räumen der CGM-Arena einrichten. Tests sollen in der Corona-Ambulanz durchgeführt werden, die dann, wenn diese zu ist, als Testzentrum genutzt wird. Weitere Teststellen soll es unter anderem am Löhr-Center geben, so Oberbürgermeister David Langner auf Facebook.