Koblenz

Auf der Horchheimer Höhe ist es seit Jahren sehr ruhig geworden. Wo einst ein Blumenladen, eine Apotheke und ein Bäcker waren, herrscht jetzt Stille. Dieses Bild hat am Wochenende ein Café auf drei Rädern geändert. Was im ersten Moment seltsam klingt, entpuppt sich als Publikumsmagnet. Denn Tatjana Mocnys mobile Kaffeebar namens Misses Bean lockte am Wochenende einige Leute auf das Gelände des ehemaligen Einkaufszentrums auf der Horchheimer Höhe.