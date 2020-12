Rückblick in das Jahr 1920: Gut eineinhalb Jahre nach dem Ausrufen der Weimarer Republik finden bereits die zweiten Reichstagswahlen statt. Für die Parteien der klassischen Weimarer Koalition (SPD, Zentrum und DDP), die die sogenannte Weimarer Koalition bilden, sind sie ein Fiasko. Sie verlieren die absolute Mehrheit. In Koblenz sind ihre Verluste auch hoch, aber nicht ganz so dramatisch.