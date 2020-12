Koblenz

60 Gastronomen mit Mundschutz direkt unterm Kaiser – und an der Spitze des Ecks, also dort, wo die Mosel in den Rhein fließt, tausend nicht besetzte Stühle: Wer eindrucksvoll gegen die Politik protestieren will, muss nicht unbedingt laut sein. Was von der Aktion „Leere Stühle“ bleiben wird, sind vor allem starke Bilder, an die sich viele Koblenzer noch lang erinnern werden.