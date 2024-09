Plus Koblenz

Universität Koblenz: Ab Winter Lehramt für Förderschulen studieren

i Symbolbild. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa//Archiv

Das Angebot an Lehramtsstudiengängen an der Universität Koblenz ist seit Langem eine wichtige Stütze für die Ausbildung neuer Lehrkräfte für ganz Rheinland-Pfalz. Wie die Koblenzer Landtagsabgeordnete Anna Köbberling nun mitteilt, läuft im kommenden Wintersemester zusätzlich das Studienangebot für den Bereich Förderschulen an. An der Universität Koblenz stehen 198 Studienplätze pro Studienjahr zur Verfügung.