Ein in Moselweiß geparkter Skoda ist am Samstag beschädigt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Ein Schaden am linken Außenspiegel eines grauen Skoda mit Trierer Kennzeichen ist am Samstag gegen 16 Uhr bemerkt worden. Der Wagen wurde am frühen Samstagmorgen in der Koblenzer Straße in Höhe der Hausnummer 95 in Moselweiß abgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich laut Polizei entfernt. Sie bittet Zeugen sich unter Tel. 0261/ 921.563 00 zu melden.