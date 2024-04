Anzeige

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Ostersonntag in Koblenz-Horchheim. Zwischen Mitternacht und 17 Uhr, so die Polizei, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen Mazda in der Mittelstraße. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden an Kotflügel, Felge und Heck. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 0 26 21 / 91 30.