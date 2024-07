Unfallflucht im Bereich der Südbrücke: Polizei Koblenz sucht Zeugen

Wer kann Hinweise zu einem schwarzen Wagen geben? Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Montagnachmittag auf der Südbrücke gekommen ist.

Anzeige

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ist es am Montag gegen 17.03 Uhr im Bereich der Südbrücke gekommen. In der Auffahrt von der B 9 in Fahrtrichtung Lahnstein wechselte ein schwarzer Pkw ohne erkennbaren Grund den Fahrstreifen nach rechts und übersah dort den Wagen einer 24-Jährigen. Diese steuerte ebenfalls nach rechts, um eine Kollision zu vermeiden, stieß dabei jedoch gegen den Bordstein. Durch die Kollision platzte der Reifen, und der Wagen war nicht mehr fahrbereit, teilt die Polizei mit. Der Fahrer des schwarzen Wagens flüchtete unerkannt.Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Wagen geben können, sich unter Tel. 0261/921.563 00 zu melden.