Unfallflucht am Tierheim Koblenz: Unbekannter beschädigt Auto und fährt einfach davon

Während des Besuchertages am Mittwoch kam es am Koblenzer Tierheim in der Zaunheimer Straße zu einem Unfall nebst Unfallflucht. Nach Polizeiangaben beschädigte offenbar ein Fahrzeug einen geparkten schwarzen Volkswagen. „Der Unfall geschah wahrscheinlich bei einem Parkmanöver“, schreiben die Beamten. Der Unfallverursacher verließ in der Folge den Parkplatz, ohne den Schaden zu melden. Die Tatzeit: Vermutlich zwischen 15:35 und 16:50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0261/1032910 oder per Mail an pikoblenz2@polizei.rlp.de entgegen.