Unfall in Bendorf: Auto fährt über Verkehrsinsel

Ein Auto ist am Sonntag in Bendorf über eine Verkehrsinsel gefahren und hat diese beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Anzeige

Zu einem Verkehrsunfall in Bendorf ist es am Sonntag gegen 8 Uhr in der Brauereistraße gekommen. Der Unfallverursacher fuhr mit einem silberfarbenen Auto in Richtung B 42. Am Kreisverkehrsplatz überfuhr der Unfallverursacher die Mittelinsel. Dabei wurden sowohl das Auto als auch die Anlage beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei Bendorf anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung B 42 weg.

Zeugen werden gebeten sichbei der Polizei Bendorf unter Tel. 02622/940 20 zu melden.