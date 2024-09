Unfall auf B 9 zwischen Spay und Boppard: Zwei Autos kollidieren – fünf Leichtverletzte

Anzeige

Der 87-jährige Unfallverursacher fuhr aus dem Bopparder Hamm aus und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Koblenz abbiegen. Hierbei unterschätzte er laut Polizei die Geschwindigkeit eines aus Richtung Koblenz kommenden Autos, dass Vorfahrt hatte, sodass es zu einer Kollision kam.

Vollsperrung für zweieinhalb Stunden

Von den fünf Insassen des Wagens wurden vier leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt, teilt die Polizeiinspektion Boppard weiter mit. Alle an dem Unfall Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An der Unfallstelle befanden sich außerdem starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber, teilt die Polizeiinspektion Boppard weiter mit. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die B 9 war an der Unfallstelle für zweieinhalb Stunden voll gesperrt, was zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt hat.