Wegen eines Auffahrunfalls auf der B 9 zwischen der Abfahrt Koblenz-Nord und der Ausfahrt Mayener Straße ist es am Dienstag gegen 7.45 Uhr im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, waren vier Autos an dem Unfall beteiligt, der zu einem langen Rückstau in Richtung Andernach und zu einem Stau in Richtung Koblenz führte. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.Die rechte Fahrspur war circa 1 Stunde lang blockiert. pm