Und wie wird das anderswo diskutiert?

Plus

Einen anderen Weg haben die Verbandsgemeinden (VG) im Kreis Mayen-Koblenz und der Kreis MYK selbst eingeschlagen. Sieht man von dem „Frühstarter“, der VG Maifeld, ab, die schon Ende 2020 mobile Luftfilter für alle Klassenzimmer in ihrem Zuständigkeitsbereich anschaffte, kamen der Kreis, die VGs Mendig, Pellenz und Vordereifel, sowie die Städte Mayen und Andernach erst dann ins Boot, als in Berlin ein üppiger Fördertopf geöffnet wurde. Sie setzen auf stationäre Raumluftreinigungsanlagen für Schulen (und teilweise Kitas), die in ihrer Trägerschaft stehen.