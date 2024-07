Unbekannte schlagen in Koblenzer Schlossstraße zu: In Juweliergeschäft eingebrochen

Anzeige

Zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Koblenzer Schlossstraße ist es laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch zwischen 2 und 3 Uhr gekommen. Zwei bislang Unbekannte beschädigten die Schaufensterscheibe, entwendeten Beutegut und flüchteten durch die Casinostraße in Richtung Friedrich-Ebert-Ring. Details über das Diebesgut seien bislang nicht bekannt, teilt die Polizei weiter mit.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Einbruchswerden gebeten, sich mit derKriminalpolizei Koblenz unter

Tel.0261/921.563.90 in Verbindung zu setzen.