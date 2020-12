Koblenz

Auch in Koblenz sind Verwaltung und Politik bemüht, mehr Autos aus der Innenstadt herauszubekommen. Parkplätze fallen weg, bei aktuellen und künftigen Wohnbauprojekten wird die Anzahl der Autos pro Wohneinheit weiter reduziert. Was aus Klimaschutzgründen sehr sinnvoll ist, bringt in anderen Bereichen Nachteile mit sich – auch für den ohnehin schon stark und durch Corona noch stärker gebeutelten Koblenzer Einzelhandel, wie Gerrit Heinemann, Professor und Leiter des „eWeb Research Center“ der Hochschule Niederrhein, beim IHK-Branchenforum sagte.