Vor etwa sechs Wochen, als die neuen Regelungen – damals noch nur in Rheinland-Pfalz – herauskamen und die Gäste in den Lokalen nicht nur zweifach geimpft, sondern auch getestet oder geboostert sein mussten, sahen die Wirte noch rabenschwarz. Bunt ist ihre Welt noch immer nicht, das wird auch vermutlich noch eine Weile dauern. Aber: „Wir wurschteln uns so durch“, sagt Nicole Bilsen von „Mutti“ in der Nähe des Jesuitenplatzes.