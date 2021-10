Klare Vorwürfe gab es auf einer Bürgerversammlung zum geplanten Gewerbegebiet Grenzhausener Straße Teilbereich West, dem zurzeit am heftigsten umstrittenen kommunalpolitischen Thema in Weitersburg. Eine über dreistündige Versammlung war nun Teil der gesetzlich vorgeschriebenen frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Rund 100 Bürger waren in die Schulturnhalle gekommen, um sich zu informieren oder Kritik zu äußern.