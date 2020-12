Koblenz

Der große Kran mitten in der Einkaufsstraße zeigt: Hier passiert was. Doch das meiste passiert im Moment für den Passanten unsichtbar oben auf dem Dach und an der hinteren Fassade: In dem Geschäftshaus in der Löhrstraße, in dessen Erdgeschoss das Schuhhaus Lahr betrieben wird, werden Wohnungen gebaut.