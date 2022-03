Die ersten Schulen in der Region haben bereits Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen, viele von ihnen kamen bei Verwandten und Freunden unter. Doch mit der Aufnahme entstehen Herausforderungen für Lehrer und Gastfamilien. Soll man die Kinder auf die oftmals schrecklichen Erlebnisse ansprechen? Woran erkennt man, ob das Kind traumatisiert ist? Und an wen können sich Angehörige in solchen Fällen wenden?