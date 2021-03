Bitterkalt war es in diesen Tagen im Februar, erinnern sich ein paar Wohnungslose, die am Bahnhof sitzen. Da kamen Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf sie zu und sagten: „Kommt, wir bringen euch in ein Hotel“, erzählen die beiden Männer am Freitagmorgen. Klar, dass die Wohnungslosen gern mitgingen und sich über die Hilfe der Stadt freuten. Vor ein paar Tagen nun flatterten ihnen Rechnungen dafür ins Haus.