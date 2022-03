Starkregen und Überschwemmungen bringt man zunächst nicht unbedingt mit Arenberg in Verbindung. Dennoch gibt es auch im Höhenstadtteil ein gewisses Gefahrenpotenzial, wie ein Blick in die jüngere Historie zeigt. So kam es im Juli 2016 nach einem Unwetter zu Überschwemmungen in 78 Haushalten. Betroffen waren vornehmlich die Keller. Und auch im vergangenen Sommer hatten Arenberger nach Starkregen mit Wassermassen zu kämpfen.