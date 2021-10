Als Sportverein mit mehreren Sparten, einer inzwischen 134-jährigen Tradition und mehr als 1000 Mitgliedern bietet die Turn- und Sportgemeinde (TuS) Koblenz-Horchheim sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport vielfältige Betätigungsmöglichkeiten an. Und damit dies auch in Zeiten von Corona so bleibt, hat der Verein viel Geld investiert und in seiner Sporthalle zwei gewaltige Filteranlagen installiert.