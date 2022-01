Friedrich III. von Preußen regierte das junge deutsche Kaiserreich nur 99 Tage lang. Am 15. Juni 1888 starb er im Alter von nur 56 Jahren an Kehlkopfkrebs. Der Monarch galt in liberalen Kreisen als Hoffnungsträger, bei vielen anderen dagegen als Kriegsheld. Dennoch hält sich die Zahl der Monumente, die an sein Wirken erinnern, in Grenzen.