Vor 60 Jahren hat Deutschland mit der Türkei ein Anwerbeabkommen geschlossen, Hunderttausende sogenannte Gastarbeiter kamen. Doch aus den vermeintlichen Gästen, die irgendwann wieder gehen, wurden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Menschen, die in Deutschland ihr Zuhause und ihre Familien haben. Doch wie leben junge türkischstämmige Männer und Frauen heute in Deutschland? Darüber haben wir mit drei Koblenzerinnen gesprochen, die ihre Wurzeln in der Türkei haben.