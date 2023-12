In der Kapelle des großen Gebäudekomplexes auf dem Burgplatz in Vallendar ertönte Musik von höchster Qualität. Im Rahmen der Initiative WHU Students Help (WHUSH) haben dort Studierende der WHU – Otto Beisheim School of Management Spenden für einen Schulbau in Ruanda gesammelt – und dabei feine Klänge auf dem Klavier und der Violine genossen.