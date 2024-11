Plus Trump vs. Harris: Bendorfs Bürgermeister kommentiert US-Wahl live auf Twitch Von Peter Meuer i Teilt in der Dienstagnacht seine Begeisterung für US-Präsidentschaftswahl mit dem Internet: Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr Foto: Christian Palm Herr Mohr, wie kamen Sie auf die Idee, mit Hilfe der Streamingplattform Twitch die US-Wahl zu kommentieren? Lesezeit: 2 Minuten

In meiner früheren Beschäftigung als Lehrer für Sozialkunde und Englisch habe ich mit KollegInnen eine Wahlnacht im Wilhelm-Remy-Gymnasium in Bendorf organisiert. Mit fast 100 SchülerInnen haben wir damals diese denkwürdige Präsidentschaftswahl gemeinsam verfolgt. Trotz des für mich niederschmetternden Ergebnis gehört die Erinnerung an diese Nacht zu meinen eindrücklichsten Erinnerungen an ...